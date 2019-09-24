Макрон відзначив прогрес у переговорах між Україною та РФ

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку 24 вересня відзначив прогрес у переговорах України і Росії. Про це передає РБК-Україна.

Він заявив, що президент України Володимир Зеленський "почав перші кроки, а президент Росії Володимир Путін зміг на них відповісти". Також Макрон описав подальші кроки для втілення плану по стабілізації ситуації на Донбасі.

"Це прогрес в ці останні тижні, його вдалося добитися. Наступні кроки - мінські угоди, здатність творити стійкий світ на місцях", - сказав Макрон.

Також він нагадав, що в майбутні тижні відбудеться саміт у нормандському форматі на рівні глав держав і урядів, де буде більш детально обговорюватися мирне урегурирование ситуації на окупованих територіях на сході України.

Нагадаємо, раніше помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч лідерів нормандської четвірки може відбутися після візиту президента Володимира Зеленського в США.

Також раніше повідомлялося, що повідомлялося, що Еммануель Макрон погодить нормандську зустріч з російським лідером Володимиром Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.