Макрон оголосив День пам'яті жертв геноциду вірмен у Франції

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Пам'ять загиблих під час геноциду вірмен у Франції будуть шанувати 24 квітня

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив 24 квітня Днем пам'яті жертв Геноциду вірмен у Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Макрона.

Також заяву французький лідер зробив у вівторок, 5 лютого, на щорічній вечері Координаційної ради вірменських організацій у Франції. Він також підтвердив, що Франція в числі перших країн, засудили "вбивчу полювання на вірменський народ в Османській імперії".

Зазначимо, що Франція офіційно визнала Геноцид вірмен в 2001 році. За різними оцінками, внаслідок депортації та знищення вірменського населення в 1915 - 1918 роках загинули від 700 тис. до 1,5 млн осіб.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США визнала Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українського народу.