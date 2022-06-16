Україна має сама визначити умови для мирних переговорів з РФ, - Макрон

У Франції пообіцяли не змушувати Україну до мирних переговорів з РФ. Українська влада особисто має визначити умови для діалогу з Кремлем.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на RaiNews , про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на прес-конференції у Києві.

"Ми завжди підтримуємо варіант діалогу, бо одного прекрасного дня конфлікт має припинитися і мають початися переговори. Але умови переговорів мають бути визначені Україною: Франція та Німеччина ніколи не будуть посередниками за спиною України та ніколи не вимагатимуть від України умов", - наголосив голова французької держави.

Він також зазначив, що завжди інформував президента України Володимира Зеленського про контекст своїх переговорів з Путіним.