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Макрон пояснив, чому ЄС не ввів санкції проти Лукашенка

Брюссель, П'ятниця 02 жовтня 2020 13:51
Макрон пояснив, чому ЄС не ввів санкції проти Лукашенка
Фото: Еммануель Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)
Автор: Игорь Литвиненко

Європейський союз не вніс Олександра Лукашенка в санкційний список, так як це означало б відмову від діалогу. Зараз у ЄС чекають, що Лукашенко розпочне діалог і звільнить політв'язнів.

Про це на брифінгу заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Він зазначив, що Лукашенку запропонували розпочати переговори за посередництва ОБСЄ.

"Проти Олександра Лукашенка санкцій поки що не буде. Санкційний тиск означав б відмову від діалогу. Щоб відновити довіру Мінськ повинен звільнити політв'язнів, і зокрема опозиціонерів, які були кандидатами в президенти", - сказав Макрон.

Нагадаємо, вчора в ЄС погодили введення санкцій проти високопоставлених білоруських чиновників. При цьому Лукашенка в список не включили.

Як повідомляло РБК-Україна, Білорусь заявила, що вводить санкції у відповідь проти Євросоюзу у зв'язку з внесенням до санкційного списку білоруських чиновників. При цьому Мінськ не став публікувати список представників ЄС, які потрапили під білоруські санкції.

Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Білорусі не бачить доцільності збереження дипломатичних відносин з ЄС.

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