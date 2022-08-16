Макрон обговорив по телефону з прем'єр-міністром Індії війну в Україні: про що говорили

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді обговорили війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Крім того, в ході діалогу обговорювалися перспективні проекти співпраці в галузі оборони та атомної енергетики між двома країнами.

Політики домовилися працювати разом, щоб сприяти якнайшвидшому закінченню війни в Україні. Також Макрон і Моді висловили стурбованість серйозними ризиками російського вторгнення для глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, сьогодні також відбулася телефонна розмова Макрона з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої лідер Франції підтримав якнайшвидшу відправку місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Попередній діалог двох президентів 1 серпня тривав півтори години. Глави держав торкнулися проблематики військових злочинів, які РФ продовжує скоювати в Україні.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Африки переглянути свою позицію щодо вторгнення РФ в Україну і ввести санкції проти країни-агресора.

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