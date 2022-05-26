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Макрон обговорив з Ердоганом вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

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Четвер 26 травня 2022 21:31
Макрон обговорив з Ердоганом вступ Фінляндії та Швеції до НАТО Фото: президент Франції Еммануель Макрон та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (aa.com.tr)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган погодилися, що конфлікт навколо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО має вирішитися якнайшвидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац.

Зазначається, що лідери двох країн обговорили вступ Фінляндії та Швеції до НАТО у телефонній розмові. Макрон наголосив на необхідності поваги рішень Фінляндії та Швеції щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

При цьому Макрон і Ердоган досягли угоди щодо якнайшвидшого вирішення конфлікту, який виник між турецькою владою та представниками Фінляндії та Швеції.

Також наголошується, що очільники держав домовилися про продовження переговорів на цю тему.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що "скаже ні" членству Швеції та Фінляндії в НАТО через те, що вони підтримують курдських повстанців.

Також ми писали, що влада Туреччини опублікувала офіційні вимоги, без дотримання яких вони блокуватимуть вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Зокрема, турецька сторона вимагає від Швеції припинити підтримувати Робочу партію Курдистану та Рух Фетхуллаха Гюлена.

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НАТО Швеція Турция Финляндия Реджеп Тайіп Ердоган Еммануель Макрон
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