Макрон обсудил с Эрдоганом вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласились, что конфликт вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО должен разрешиться как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили вступление Финляндии и Швеции в НАТО в телефонном разговоре. Макрон подчеркнул необходимость уважения решений Финляндии и Швеции о вступлении в Североатлантический альянс.

При этом Макрон и Эрдоган достигли соглашения насчет скорейшего разрешения конфликта, который возник между турецкими властями и представителями Финляндии и Швеции.

Также сообщается, что главы государств договорились о продолжении переговоров на эту тему.