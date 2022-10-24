Макрон назвал РПЦ жертвой Кремля. Украина сделала важное уточнение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы.

"Макрон заявил, что Русская православная церковь позволяет манипулировать собой, чтобы оправдать войну в Украине, и призвал ее сопротивляться такому давлению. Важное уточнение - не манипулируемая, а составная часть криминального режима", - отметил он.

Отметим, сегодня французский президент заявил, что российские власти манипулируют православной церковью, чтобы оправдать войну в Украине.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддерживает российское вторжение в Украину, это привело к тому, что некоторые поместные церкви разорвали связи с РПЦ. Однако в отношении Кирилла санкции до сих пор не введены.

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