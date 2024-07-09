Макрон назвал две страны НАТО, которые против вступления Украины в Альянс

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне пройдет очередной саммит НАТО.

Вопрос о членстве Украины в НАТО станет одним из центральных на саммит.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеры стран-членов НАТО намерены обсудить "дорожную карту" по вступлению Украины.

По данным заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дугласа Джонса, на саммите Североатлантического альянса Украине предложат "конкретные пути" для ускорения ее будущего членства в НАТО.

Также одним из главных пунктов повестки дня станет подписание нового соглашения о гарантиях безопасности для Украины . Как ранее сообщал президент Владимир Зеленский, этот документ станет еще одним шагом на пути укрепления безопасности Украины.

Подробнее об ожиданиях Украины от саммита - в материале РБК-Украина.

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