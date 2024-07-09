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Макрон назвал две страны НАТО, которые против вступления Украины в Альянс

Вторник 09 июля 2024 18:18
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Макрон назвал две страны НАТО, которые против вступления Украины в Альянс Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки и Германия выступают против вступления Украины в НАТО.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, РБК-Украина со ссылкой на DPA.

По его словам, правительства США и Германии проявляют "решительное противодействие" приглашению Украины в НАТО.

"В конце концов приглашение Украины в НАТО будет решением союзников", - подчеркнул Макрон.

Французский президент также напомнил, что украинские власти были крайне недовольны отсутствием приглашения на предыдущем саммите НАТО, состоявшемся в Вильнюсе.

"Украинцы были очень раздражены, когда пришли к выводу, что дверь открыта, но не настолько. И я думаю, что сценарий вашингтонского саммита такой же", - добавил Макрон.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне пройдет очередной саммит НАТО.

Вопрос о членстве Украины в НАТО станет одним из центральных на саммит.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеры стран-членов НАТО намерены обсудить "дорожную карту" по вступлению Украины.

По данным заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дугласа Джонса, на саммите Североатлантического альянса Украине предложат "конкретные пути" для ускорения ее будущего членства в НАТО.

Также одним из главных пунктов повестки дня станет подписание нового соглашения о гарантиях безопасности для Украины . Как ранее сообщал президент Владимир Зеленский, этот документ станет еще одним шагом на пути укрепления безопасности Украины.

Подробнее об ожиданиях Украины от саммита - в материале РБК-Украина.

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НАТО Франция Соединенные Штаты Америки Эммануэль Макрон
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