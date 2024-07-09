Макрон назвав дві країни НАТО, які проти вступу України до Альянсу

Сполучені Штати Америки та Німеччина виступають проти вступу України до НАТО.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

"Українці були дуже роздратовані, коли дійшли висновку, що двері відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій вашингтонського саміту такий самий", - додав Макрон.

Французький президент також нагадав, що українська влада була вкрай незадоволена відсутністю запрошення на попередньому саміті НАТО, який відбувся у Вільнюсі.

"Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників", - наголосив Макрон.

За його словами, уряди США та Німеччини виявляють "рішучу протидію" запрошенню України до НАТО.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться черговий саміт НАТО.

Питання про членство України в НАТО стане одним із центральних на саміт.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, лідери країн-членів НАТО мають намір обговорити "дорожню карту" щодо вступу України.

За даними заступника помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дугласа Джонса, під час саміту Північноатлантичного альянсу Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в НАТО.

Також одним із головних пунктів порядку денного стане підписання нової угоди про гарантії безпеки для України. Як раніше повідомляв президент Володимир Зеленський, цей документ стане ще одним кроком на шляху до зміцнення безпеки України.

Детальніше про очікування України від саміту - у матеріалі РБК-Україна.

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