RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон назвав прем'єра Польщі "антисемітом" через критику його розмов із Путіним

Фото: Емануель Макрон та Матеуш Моравецький (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Емануель Макрон відреагував на слова прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який розкритикував його за розмови з Володимиром Путіним. Він назвав польського політика "ультраправим антисемітом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що очільник уряду Польщі порівняв телефонні розмови Макрона та Путіна з переговорами з Гітлером.

Своєю чергою президент Франції у коментарі ЗМІ звинуватив політика у втручанні у виборчу компанію та назвав Моравецького "ультраправим антисемітом, який забороняє ЛГБТ".

Варто зазначити, що завтра у Франції відбудеться перший тур президентських виборів. Головною опоненткою Макрона є представниця ультраправих, лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. Макрон впевнений, що Моравецький намагається допомогти його конкурентці.

Проте речник уряду Польщі заявив, що прем'єр ніколи не підтримував антисемітизм.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Матеуш Моравецький публічно розкритикував лідера Франції, а також порівняв Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяПольшаЕммануель Макрон