Макрон назвав місце і терміни першої зустрічі Європейського політичного співтовариства

Перша зустріч в рамках нового формату Європейського політичного співтовариства відбудеться в Чехії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона на брифінгу за підсумками саміту ЄС.
Зокрема, за його словами, першу зустріч європейської політичної спільноти проведуть у другій половині року. Вона пройде під головуванням Чехії.
Перша зустріч може пройти не раніше осені, формат опрацьовується, але очікується, що вона продихатиме на рівні лідерів країн-учасниць.
Нагадаємо, на початку травня Макрон запропонував Україні альтернативний варіант інтеграції в Європу в рамках Європейського політичного співтовариства. Пізніше він уточнив, що ця ініціатива не блокує вступ України до Європейського союзу.
Передбачається, що учасниками цього формату можуть стати Великобританія і країни, які прагнуть вступити до ЄС.
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