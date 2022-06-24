Макрон назвав місце і терміни першої зустрічі Європейського політичного співтовариства

Перша зустріч в рамках нового формату Європейського політичного співтовариства відбудеться в Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона на брифінгу за підсумками саміту ЄС.

Зокрема, за його словами, першу зустріч європейської політичної спільноти проведуть у другій половині року. Вона пройде під головуванням Чехії. Перша зустріч може пройти не раніше осені, формат опрацьовується, але очікується, що вона продихатиме на рівні лідерів країн-учасниць.