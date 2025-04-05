Макрон может стать главным переговорщиком с Путиным от Европы, - The Telegraph

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен представлять Европу в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным о мире в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По данным издания, некоторые члены "коалиции желающих" настаивают, чтобы европейский лидер возглавил взаимодействие с РФ в рамках усилий по поддержке Киева.

The Telegraph пишет, что Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер, были выделены в качестве наиболее вероятных собеседников с Москвой. Однако британский премьер не планирует проводить переговоры с Путиным в рамках усилий Великобритании по поддержке обороны Украины.

В то же время источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон готов занять эту должность, "когда придет время".

СМИ отмечает, что президент Франции с самого начала полномасштабной войны позиционировал себя как посредника между Европой и главой Кремля. Он оставил дипломатические каналы с Москвой открытыми дольше, чем кто-либо из самых ярых сторонников Киева в Европе, несмотря на резкую критику его действий.

Однако, Макрон прекратил любые прямые контакты с Кремлем, когда ему стало очевидно, что Путин не намерен прекращать вторжение. Но на вопрос, настало ли время возобновить контакты с главой РФ, представитель Елисейского дворца ответил: "По всей видимости, пока нет".

Месяцем раннее после заседания Евросовета Макрон заявил журналистам следующее:

"Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы вместе с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами сочтем, что настало подходящее время", - сказал президент Франции.

Его заявление произошло в тот момент, когда президент США Дональд Трамп объявил о начале мирных переговоров с Путиным. Также The Telegraph отметило, что на данный момент Трамп является единственным мировым лидером, который напрямую взаимодействует с главой Кремля по вопросам механизма соглашения о прекращении огня в Украине.