Макрон та Меркель хочуть відновити переговори Сербії та Косово

Президент Франції Еманнуель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель заявили про намір відновити переговори Сербії та Косово на саміті у Берліні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, європейські лідери хочуть повернути за стіл переговорів представників Сербії та Косово під час регіонального саміту, який пройде 29 квітня у Берліні.

Меркель та Макрон сподіваються відновити діалог по одному з найгостріших конфліктів в Балканах.

"Зустріч буде присвячена "стабільності в регіоні, з особливим акцентом на пошук способу відновлення діалогу між Сербією та Косово", - заявив президент Франції на брифінгу напередодні саміту.

Зазначається, що дана ініціатива європейських лідерів виникла після призупинення переговорів між Белградом та Приштиною під керівництвом Євросоюзу минулого року.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Белград може визнати незалежність Косово. Вучич зазначив, що для визнання незалежності Сербія повинна отримати щось натомість в рамках великої угоди.

Раніше, президент Косово Хашим Тачі заявив, що в разі, якщо "невеликої корекції кордону" між республікою і Сербією буде достатньо для остаточного укладення мирної угоди між сторонами, для Косово "це має бути прийнятним".