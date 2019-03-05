У Сербії назвали умови визнання незалежності Косово

Фото: президент Сербії Олександр Вучич (facebook.com/vucicaleksandar)

Вучич заявив, що Сербія повинна отримати щось натомість в рамках великої угоди

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Белград може визнати незалежність Косово. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

В інтерв'ю італійському інформаційному агентству ANSA Вучич зазначив, що для цього Сербія повинна отримати щось натомість в рамках великої угоди.

"Ми повинні знайти компроміс, ми не можемо визнати Косово, не отримавши нічого з іншого боку. Я впевнений, що з допомогою наших європейських друзів і за підтримки Росії, Америки, Китаю та інших країн ми зможемо досягти рішення", - сказав він.

Нагадаємо, президент Косово Хашим Тачі заявив, що в разі, якщо "невеликої корекції кордону" між республікою і Сербією буде достатньо для остаточного укладення мирної угоди між сторонами, для Косово "це має бути прийнятним".

14 грудня депутати Асамблеї Косова проголосували у другому читанні за законопроект про створенні армії Косова. Підтримали законопроект 107 депутатів. Він був прийнятий в понеділок за рекомендаціями комітету з внутрішніх справ.

Додамо, Косово в 2008 році в односторонньому порядку оголосило про свою незалежність, держава визнало більшість країн Євросоюзу. Але, згідно з Конституцією Сербії, республіка все ще є частиною країни.