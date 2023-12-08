Макрон лоббирует назначение экс-премьера Италии главой ЕК, но тот отказывается, - Reuters

В следующем году полномочия действующей главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен истекают. Она, по данным журналистов, может занять должность нового генерального секретаря Североатлантического альянса.

На этом фоне, по неофициальной информации, Макрон хочет назначения Драги на должность следующего главы ЕК.

Источники, близкие к Драги, рассказали Reuters, что бывший премьер не хочет занять такую должность.

Стоит заметить, что Марио Драги с 2011 по 2019 год занимал должность главы Европейского центрального банка. С 2021 по 2022 год он был премьером Италии.

Еще один кандидат на главу ЕК

Напомним, еще в начале августа издание Politico сообщало, что заменить Урсулу фон дер Ляйен на должности главы Еврокомиссии может действующий еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.

По информации журналистов, Бретон сосредоточил в своих руках значительную власть и фактически утверждает все важные решения Евросоюза.

В частности, он утверждал решение о передаче артиллерийских снарядов Украине.