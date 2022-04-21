Макрон і Ле Пен сперечалися про ЄС і Росію на жарких теледебатах. Президент переміг

Суперники на виборах президента Франції Еммануель Макрон і Марін Ле Пен провели теледебати, в ході яких також обговорювали тему Європейського союзу і Росії, а також обмінювалися взаємними докорами. За підсумками голосування виявилося, що чинний глава держави переміг у дискусії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французький телеканал BFMTV.
Макрон на дебатах в середу звинуватив лідера ультраправого "Національного об'єднання" в тому, що вона у рабстві у президента РФ Володимира Путіна через багаторічний кредит в російському банку, наданий її партії.
Також президент, прихильник проєвропейської ліберальної платформи, дорікнув євроскептику Ле Пен в незгасаючому бажанні вивести Францію з ЄС.
Та, своєю чергою, на дискусіях пообіцяла повернути гроші в кишені мільйонів французів, які збідніли за час п'ятирічного перебування Макрона на посаді глави держави.
Нинішні дебати стали першими за всю кампанію, і супроводжувалися частими закликами "не перебивати" один одного і звинуваченнями в тому, що опонент не в змозі керувати Францією.
Після теледебатів було проведено опитування Elabe, L'express у партнерстві з SFR, яке показало, що 59% респондентів вважають Макрона більш переконливим. За Ле Пен висловилися 39% глядачів. Не оголосили свою позицію ще 2% учасників опитування.
Залишається не ясним, як це відіб'ється на голосування в неділю, 24 квітня, на другому турі президентських виборів у Франції.
Раніше повідомлялося, що соціологічні опитування пророкують Макрону в середньому 55,83% напередодні виборів.
Нагадаємо також, Марін Ле Пен заявляла, що в разі її перемоги вона запропонує Франції вийти з НАТО.
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