Макрон про кризу в Білорусі: ми не хочемо повторення українського сценарію

Європейський союз зацікавлений у демократичному перехідному періоді в Білорусі, переговорах влади з опозицією і організації нових виборів. Проте в ЄС не хочуть, щоб події розвивалися за українським сценарієм.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає France TV.

"Ми не хочемо повторення того, що сталося, зокрема, в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, в Білорусі понад десять днів тривають масові протести з-за можливої фальсифікації результатів виборів президента. За даними ЦВК, перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко, але багато громадяни і опозиція вважають, що насправді більшість голосів отримала Світлана Тихановська.

Раніше повідомлялося, що ЄС готовий виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.

Крім того, білоруська опозиція закликала військових і силовиків переходити на бік протестувальників і пообіцяла їм безпеку і недоторканність.