Макрон проведе переговори з Зеленським і Путіним
Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Президент Франції Емманюель Макрон має намір провести телефонні переговори з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Вони заплановані на вихідні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Відзначається, що в суботу Макрон проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
У неділю заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели телефонну розмову 15 лютого. Лідери домовилися перевірити заяви Росії про відведення своїх військ від кордонів України.