Макрон и Стармер оценили переговоры Украины и США: оба цитируют Рубио

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмануэль Макрон приветствовали результаты переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС и сообщение Макрона в соцсети Х.

По данным ВВС, Стармер "горячо приветствовал" новости из Саудовской Аравии в этот вечер.

"Это важный момент для мира в Украине, и сейчас нам всем нужно удвоить усилия, чтобы как можно быстрее достичь длительного и надежного мира", - заявил Стармер.

Премьер повторил фразу, которую ранее использовал госсекретарь США Марко Рубио: "Теперь мяч на стороне России".

Стармер добавил, что Россия должна согласиться на прекращение огня и завершение боевых действий.

"Мы готовы помочь положить конец этой войне справедливым и окончательным способом, чтобы Украина могла наслаждаться своей свободой", - подчеркнул британский премьер.

Президент Франции тоже процитировал слова Рубио.

"Я приветствую прогресс, достигнутый на переговорах между Соединенными Штатами Америки и Украиной, состоявшихся сегодня в Джидде, в частности относительно идеи возможного 30-дневного прекращения огня. Мяч сейчас явно на поле России", - отметил Макрон.

Он также добавил, что Франция и ее партнеры остаются преданными прочному и длительному миру, подкрепленному надежными гарантиями безопасности для Украины.

Усилия Франции и Британии для достижения мира

Напомним, ранее стало известно, что Макрон и Стармер разрабатывают мирный план для Украины , который сначала предусматривал бы короткое перемирие, но впоследствии содержал бы более широкие гарантии безопасности.

Одним из вариантов, по данным Reuters, является частичное одномесячное перемирие, которое будет охватывать атаки с воздуха и моря, а также те, что направлены на энергетическую инфраструктуру, но не наземные бои, и будет поддержано Францией, Британией и коалицией других стран, которые захотят присоединиться.

Также Стармер организовал 2 марта в Лондоне саммит по Украине, в котором приняли участие лидеры более 10 государств, руководство ЕС и НАТО. В частности встречу посетил и президент Владимир Зеленский. Среди главных тем был вопрос долгосрочного соглашения, которое бы обеспечило устойчивый мир в Украине и гарантировало бы для нее защиту от возможных будущих нападений со стороны России.