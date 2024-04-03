Макрон хотел убедить Байдена и Шольца занять более жесткую позицию касательно РФ, - WSJ

Президент Франции Эммануэль Макрон проводил переговоры с американским президентом Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу войны в Украине. Он хотел убедить лидеров занять более жесткую позицию по отношению к России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, Макрон в феврале говорил с Байденом и Шольцем, поскольку, по его мнению, Запад должен изменить стратегию по войне России против Украины. Французский президент сказал лидерам, что западные страны должны занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, которая оставит на столе все военные варианты.
WSJ пишет, что эта идея радикально отличается от позиции, которую США занимали с самого начала полномасштабного вторжения. Вашингтон пытался избежать действий, которые могли бы спровоцировать Москву.
Макрон наоборот хотел прекратить транслировать "красные линии" Запада и заставить Кремль догадываться.
Американские чиновники сказали, что Байден подверг сомнению необходимость изменения стратегии. Шольц вообще выступил против этой идеи. Канцлер Германии заявил, что подобная стратегия рискует разделить союзников и сделать страны НАТО стороной конфликта.
Макрон звонил лидерам, чтобы сказать, что хочет использовать предстоящий саммит в Париже для того, чтобы отправить послание Путину, что западные столицы не исключают военных вариантов. Шольц сказал, что он и союзники будут вынуждены отвергнуть идеи Макрона. Кроме того, канцлер предупреждал, что это может породить чувство разобщенности среди союзников.
Смену стратегии также обсуждали перед началом саммита в Елисейском дворце. И, несмотря на то, что союзники не отвергли эту идею, Макрон сделал заявление, что консенсуса по поводу отправки войск нет, но ничего нельзя исключать.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.
Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Макрон под отправлением войск НАТО в Украину имел в виду обучение.
Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.
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