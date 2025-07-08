Макрон: европейцы никогда не бросят Украину, на кону наша безопасность
Европейцы продолжат помогать Украине обороняться от российского вторжения и не бросит ее. От этого зависит безопасность Европы.
Об этом во время обращения к британским парламентариям заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Французский лидер отметил, что Франция и Британия должны работать вместе, чтобы "защищать эффективный мультилатерализм и международный порядок", сформировавшийся после Второй мировой войны.
"Великобритания и Франция должны еще раз показать миру, что их союз может изменить ситуацию", - добавил он.
Макрон подробно рассказал об общей поддержке Украины со стороны Лондона и Парижа с первых дней полномасштабного вторжения России.
"Европейцы никогда не бросят Украину. На карту поставлены наша безопасность и наши принципы, возможность мира в Европе. Именно это поставлено на карту в Украине, и не меньше", - добавил он.
Помощь Украине от Франции
Напомним, Франция является одним из основных союзников Украины. Она уже предоставила украинским воинам легкие танки AMX-10RC, САУ Caesar и много другой военной техники.
При этом 6 февраля этого года стало известно, что Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000. Они уже помогают защищать небо Украины от российских атак.
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