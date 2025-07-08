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Макрон: європейці ніколи не кинуть Україну, на кону наша безпека

Лондон, Вівторок 08 липня 2025 23:10
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Макрон: європейці ніколи не кинуть Україну, на кону наша безпека
Автор: Іван Носальський

Європейці продовжать допомагати Україні оборонятися від російського вторгнення і не кинуть її. Від цього залежить безпека Європи.

Про це під час звернення до британських парламентарів заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Французький лідер наголосив, що Франція і Британія мають працювати разом, щоб "захищати ефективний мультилатералізм і міжнародний порядок", що сформувався після Другої світової війни.

"Велика Британія і Франція повинні ще раз показати світу, що їхній союз може змінити ситуацію", - додав він.

Макрон детально розповів про спільну підтримку України з боку Лондона і Парижа з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

"Європейці ніколи не кинуть Україну. На карту поставлені наша безпека і наші принципи, можливість миру в Європі. Саме це поставлено на карту в Україні, і не менше", - додав він.

Допомога Україні від Франції

Нагадаємо, Франція є одним з основних союзників України. Вона вже надала українським воїнам легкі танки AMX-10RC, САУ Caesar і багато іншої військової техніки.

При цьому 6 лютого цього року стало відомо, що Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000. Вони вже допомагають захищати небо України від російських атак.

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