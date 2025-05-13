Макрон: Европа делает все, чтобы не спровоцировать третью мировую войну
Европа стремится сдержать агрессию России, чтобы не допустить третьей мировой войны. Страны ЕС делают максимум возможного, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил президент Франции Эмануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Выступая сегодня в эфире французского телеканала TF1, Макрон в очередной раз подтвердил стремление Европы и Франции в частности остановить российскую агрессию в Украине.
Президент Франции отметил, что российская армия несет угрозу не только для Украины, ведь, по его словам, "Россия не остановится, если ей позволить действовать беспрепятственно".
Именно поэтому, как отметил французский президент, он вместе с европейскими лидерами делает "максимум возможного" для завершения войны. Вместе с тем Макрон добавил, что Европа не хочет "спровоцировать третью мировую войну" с Россией.
"Мы не хотим разжигать третью мировую войну. Роль европейцев - не быть на линии фронта на границе между Россией и Украиной", - подчеркнул глава французского государства.
Роль Франции в достижении мира в Украине
Напомним, Франция активно участвует в процессе урегулирования войны в Украине. Она является одной из участниц "коалиции решительных".
Недавно Макрон вместе с другими европейскими лидерами посетил Киев и провел очередные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также именно Макрон стал инициатором телефонного звонка американскому президенту Дональду Трампу. Следствием того разговора стала инициатива Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня с 12 мая на 30 дней.
Ранее именно Франция принимала в Париже встречу американских, украинских, британских, немецких, немецких и французских чиновников, ключевой темой которых стало завершение войны РФ против Украины.
Также Макрон проводил отдельные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, на которых обсуждалась Украина.
Кроме того, недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "коалиция решительных" ежедневно работает с партнерами над предложением об отправке военного контингента в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.