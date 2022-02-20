ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон в найближчі години планує переговорити з президентом США та канцлером Німеччини

Новость на русском →
Неділя 20 лютого 2022 20:08
Макрон в найближчі години планує переговорити з президентом США та канцлером Німеччини Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Після переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, голова Франції Еммануель Макрон готується зателефонувати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та лідеру Сполучених Штатів Америки Джо Байдену. Розмова може відбутися в найближчі години.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Окрім переговорів з Байденом та Шольцом, Макрон також планує зателефонувати прем’єру Італії Маріо Драгі й іншим партнерам.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час переговорів Макрона та Путіна, сторони домовились про засідання ТКГ з Донбасу в найближчі години.

Тим часом Польща ініціювала скликання спецзасідання ОБСЄ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон Франція Германия Сполучені Штати Америки
NEWS
Під обстрілом окупантів. Як пройшли вихідні на Донбасі: що потрібно знати
Під обстрілом окупантів. Як пройшли вихідні на Донбасі: що потрібно знати
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі