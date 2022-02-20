Макрон в найближчі години планує переговорити з президентом США та канцлером Німеччини
Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Після переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, голова Франції Еммануель Макрон готується зателефонувати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та лідеру Сполучених Штатів Америки Джо Байдену. Розмова може відбутися в найближчі години.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Окрім переговорів з Байденом та Шольцом, Макрон також планує зателефонувати прем’єру Італії Маріо Драгі й іншим партнерам.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час переговорів Макрона та Путіна, сторони домовились про засідання ТКГ з Донбасу в найближчі години.
Тим часом Польща ініціювала скликання спецзасідання ОБСЄ.