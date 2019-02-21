Макрон: антисемітизм досяг найгіршого рівня з Другої світової війни

На думку Макрона, ситуація з антисемітизмом тільки погіршується

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что антисемитизм в мире достиг худшего уровня со Второй мировой войны. Об этом он заявил на ежегодном ужине в совете еврейских институтов Франции, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что Макрон заявил об усилении глобального антисемитизма. По его мнению, в последние недели ситуация еще более ухудшилась.

"Похоже, что наша страна, а также вся Европа и большинство западных демократий сталкиваются с возрождением антисемитизма, невиданного со времен Второй мировой войны", - отметил он.

Напомним, на этой неделе во Франции прошли акции протеста против антисемитизма. Тысячи людей вышли на улице после сообщений о надругательстве над могилами на еврейском кладбище в Эльзасе. Самая крупная акция прошла в Париже, в ней приняли экс-президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Отметим, Польша ждет извинений от Израиля за высказывания об антисемитизме поляков. Скандал разгорелся после того, как израильские политики заявили о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны.