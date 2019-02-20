У Франції відбулися акції проти антисемітизму

Фото: протест проти антисемітизму в Парижі (скріншот відео)

Найбільша акція відбулася в Парижі, в якій взяли участь тисячі людей

У Франції тисячі людей вийшли на акції протесту проти антисемітизму ввечері у вівторок, 19 лютого, після повідомлень про наругу над могилами на єврейському цвинтарі в Ельзасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За інформацією видання, всі акції проводяться під гаслом "Досить!".

Найбільша акція відбулася в Парижі, у ній взяли участь тисячі людей, у тому числі й нинішні урядовці, а також екс-президенти Франції Франсуа Олланд та Ніколя Саркозі.

Організаторами акції виступили Соціалістична партія, студентські об'єднання та Католицька церква.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував дії вандалів, назвавши скоєне ними на єврейському цвинтарі "негідним Республіки" та запевнивши, що винних неодмінно покарають.

Також приводом для акції став інцидент між французьким філософом Аланом Фінкелькротом та представниками руху "жовтих жилетів" на одній з акцій протесту в Парижі, де на його адресу пролунали слова "брудні сіоністи" та інші образливі фрази.

Минулого тижня у Франції зафіксували низку злочинів антисемітського характеру. Зазначається, що якщо впродовж 2017 року було зафіксовано 311 таких випадків, то протягом 2018 року їхня кількість зросла до 541.

Нагадаємо, раніше правляча французька партія Еммануеля Макрона "Вперед, республіко!" та ще 13 французьких політичних сил анонсували акції проти проявів антисемітизму в країні.