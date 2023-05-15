RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон анонсировал поставки боеприпасов Украине, но исключил истребители

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал поставки Украине боеприпасов. При этом он исключил передачу истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Стратегия Франции проста. Она заключается в том, чтобы помочь Украине сопротивляться, организовать в тот момент, который она выберет, контрнаступление, чтобы иметь возможность вернуть всех за стол переговоров и на тех условиях, которые она выберет, построить для нее прочный мир", - заявил он.

Макрон добавил, что Франция уже поставила "много вооружения" Украине, включая Caesar, боеприпасы и бронетехнику. При этом он объявил, что в Украину будут отправлены "новые боеприпасы".

В то же время Макрон исключил на данный момент поставку истребителей в Украину.

"Нет, я не говорил об истребителях (для Украины, - ред.), я говорил о ракетах и о подготовке (военных, - ред.). На данный момент мы начинаем подготовку. Это соглашение, которое заключили несколько европейцев", - заявил он.

Напомним, ранее Макрон заявил, что Франция может начать обучения украинских пилотов на западных истребителях уже сейчас.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль МакронФранцияВойна России против Украины