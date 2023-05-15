UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон анонсував постачання боєприпасів Україні, але виключив винищувачі

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував постачання Україні боєприпасів. При цьому він виключив передачу винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Стратегія Франції проста. Вона полягає в тому, щоб допомогти Україні чинити опір, організувати в той момент, який вона вибере, контрнаступ, щоб мати змогу повернути всіх за стіл переговорів і на тих умовах, які вона вибере, побудувати для неї міцний мир", - заявив він.

Макрон додав, що Франція вже поставила "багато озброєння" Україні, включно з Caesar, боєприпасами і бронетехнікою. При цьому він оголосив, що в Україну будуть відправлені "нові боєприпаси".

Водночас Макрон виключив наразі постачання винищувачів в Україну.

"Ні, я не говорив про винищувачі (для України, - ред.), я говорив про ракети і про підготовку (військових, - ред.). На даний момент ми починаємо підготовку. Це угода, яку уклали кілька європейців", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що Франція може розпочати навчання українських пілотів на західних винищувачах уже зараз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель МакронФранціяВійна Росії проти України