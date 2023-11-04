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Макрон анонсировал международную гуманитарную конференцию из-за ситуации в Газе

Фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении "гуманитарной конференции" по ситуации в Газе. Она состоится на полях Парижского форума мира 9 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.

Французский лидер отметил, что Париж участвует в конфликте Израиля и боевиков ХАМАС чтоб избежать любой эскалации, призвать к миру и защите всего гражданского населения. Он также сказал, что "борьба с терроризмом не означает неизбирательных атак на гражданское население".

"Это означает прекращение бомбежек гражданского населения и предоставление гуманитарного доступа. Затем мы должны дать политическую отдушину законным требованиям палестинского народа", - заявил Макрон.

Отмечается, что в Парижском форуме мира примут участие представители государств, международных организаций, бизнеса и неправительственных организаций.

Операция Израиля в секторе Газа

Напомним, в начале октября боевики ХАМАС приступили к масштабному вторжению в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Иерусалим объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках на прошлой неделе ЦАХАЛ расширил наземную операцию в секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Вечером 2 ноября спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

 

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ХАМАСИзраильЭммануэль МакронСектор Газа