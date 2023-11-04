UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон анонсував міжнародну гуманітарну конференцію через ситуацію в Газі

Фото: президент Франції Емманюель Макрон (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення "гуманітарної конференції" щодо ситуації в Газі. Вона пройде на полях Паризького форуму миру 9 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.

Французький лідер зазначив, що Париж бере участь у конфлікті Ізраїлю і бойовиків ХАМАС, щоб уникнути будь-якої ескалації, закликати до миру та захисту всього цивільного населення. Він також сказав, що " боротьба з тероризмом не означає невибіркових атак на цивільне населення.

"Це означає припинення бомбардувань цивільного населення і надання гуманітарного доступу. Потім ми повинні дати політичну віддушину законним вимогам палестинського народу", - заявив Макрон. 

Зазначаєтся, що в Паризькому форумі миру візьмуть участь представники держав, міжнародних організацій, бізнесу та неурядових організацій.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

Нагадаємо, на початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення в Ізраїль. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Єрусалим оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках минулого тижня ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Увечері 2 листопада спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛ повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльЕммануель МакронСектор Газа