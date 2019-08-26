Макрон анонсував саміт президентів США та Ірану

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в найближчі тижні може зустрітися з президентом Ірану Хасаном Роухані. Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон під час прес-конференції в рамках саміту G7, трансляцію якого вів телеканал NBC.

Так, за словами Макрона, підготовчі роботи до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Ірану вже розпочалися. Він додав, що зустріч може відбутися вже в найближчі тижні.

"Ми сподіваємося, що в найближчі тижні, ми зможемо побачити саміт між президентом Роухані та президентом Трампом", - заявив президент Франції.

Зі свого боку американський президент зазначив, що він готовий до зустрічі з Роухані, але за "правильних обставин". Також він висловив сподівання, що Іран хоче нової ядерної угоди, і що він "буде себе добре поводити".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф прибув на саміт "Великої сімки". Зазначалося, що іранський політик проводив зустріч зі своїм французьким колегою Жан-Ів Ле Дріаном, на запрошення якого він і прибув.

Як відомо, саміт держав "Великої сімки" відкрився 24 серпня у французькому місті Біарріц. Саміт за участю лідерів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії триватиме до 26 серпня. Серед тем для обговорення - ситуація в Ірані.