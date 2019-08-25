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Глава МЗС Ірану прибув на саміт G7

Новини » Політика    25.08.2019 - 19:04
Глава МЗС Ірану прибув на саміт G7
Фото: Мохаммад Джавад Зариф (presstv.ir)

Джавад Зариф прибув у неділю у французьке місто Біарріц

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Джавад Зариф прибув у неділю у французьке місто Біарріц, де проходить саміт країн "Великої сімки". Про це повідомляє Associated Press.

За даними ЗМІ, Зариф проводить зустріч з французьким колегою Жан-Ів Ле Дрианом. Поки невідомо, чи буде він зустрічатися з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Представник Єлисейського палацу повідомив, що Зариф прибув у Біарріц на запрошення Ле Дріана для обговорення недавніх ініціатив президентів Ірану та Франції".

Як відомо, саміт держав "Великої сімки" відкрився 24 серпня у французькому місті Біарріц. Саміт за участю лідерів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії триватиме до 26 серпня. Серед тем для обговорення будуть відносини з РФ, ситуація в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт і ескалація між Індією і Пакистаном з-за Кашміру.

Лідери G7 на саміті у французькому Біарріце обговорили питання повернення до формату G8 з участю Росії. Представник японського уряду повідомив агентству, що лідери G7 обговорили вищезазначене питання, однак зміст цієї дискусії "ні за що не буде розголошена".

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