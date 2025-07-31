Маковея 2025: главные молитвы за исцеление, мир и семейное благополучие

Это особый день для православных христиан, с которого начинается Успенский пост и вспоминаются мученики Маккавеи. В народе это один из самых почитаемых летних праздников, связанный с освящением меда, мака, воды и цветов.

В этот день традиционно читают особые молитвы - за здоровье, мир, защиту от зла и благополучие в доме.

Что обязательно делать на Маковея

Освятить мед, мак и воду в церковь

Принести в храм букеты из мяты, чабреца, васильков, барвинка и ноготков

Прочитать молитвы дома или во время богослужения

Воздержаться от ругани, ссор и громких дел

Поблагодарить Бога за собранный урожай

Главные символы праздника

Мак - защита от злых сил

Мед - Божья благодать и здоровье

Вода - очищение души и тела

Цветы - благодарность за дары природы

Молитвы на Маковея: самые сильные тексты

Молитва к Господу за мир и здоровье

Господи, благослови цей день, наповни моє серце миром і спокоєм. Дай мені здоров’я, сили духу і світло розуму. Нехай у моєму домі панує любов, а в серці - віра. Амінь

Молитва на освящение мака и меда

Господи, благослови мак, мед і воду, що принесені на Твою славу. Нехай вони стануть ліками для тіла і душі, захистом від усякого зла. Амінь

Сильная молитва, которая защитит от бед

З висоти зійшов Ти, милосердний, благоволив перебувати три дні в гробі, щоб нас звільнити від пристрастей - життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі!

Повставши з гробу, померлих ти спорудив, і Адама воскресив, і Єва радіє про твоє воскресіння, і межі світу торжествують про твоє повстання з мертвих, многомилостивий.

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадщина твоя, перемоги православним християнам над чужими даруючи і хрестом твоїм зберігаючи Твій народ. З небес милостиво дивлячись, жебраків приймаючи, відвідай нас, знемоглих від гріхів, владика Всемилостивий: за молитвами Богородиці даруй душам нашим велику милість.

Стражданнями святих, які вони за тебе зазнали, умилостився, Господи, і всі наші хвороби зціли, тобі, людинолюбець, молимося.

Сім стовпів Премудрості Божої і сім світильників яскравих Божественного світла, Маккавеї премудрі, перш мучеників найбільші мученики! З ними Бога всього світу моліть про порятунок шанують вас. Амінь.

Сильнейшая молитва на Маковея

Владико Господи святий, y вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляється душі і тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.

Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Почему молитвы на Маковея особенные

По народным верованиям, молитвы, сказанные 1 августа, имеют особую силу. В этот день открывается возможность для каждого попросить: