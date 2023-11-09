"Заря" с катастрофой в обороне проиграла "Маккаби" в группе Лиги конференций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига конференций, групповой этап, группа B

"Заря" – "Маккаби" Тель-Авив – 1:3

Голы: Алефиренко, 74 – Лукассен, 7, Перец, 26, 43

"Желтые дьяволы" взяли мяч под контроль с первых минут. Не заставил себя ждать и быстрый гол в ворота луганского коллектива. Номинальные гости воспользовались стандартом, но не обошлось без соло Лукассена – нидерландец после серии рикошетов решился пробить пяткой с нескольких метров.

"Заря" попыталась перехватить инициативу и создала несколько полумоментов. Вот Мичин размял кипера низовым ударом. Дальше Герреро пробил чуть выше ворот. Выстрел Нагнойного метров с 15-ти Москера парировал. В конце концов забил... "Маккаби".

Оборона команды Валерия Кривенцова фактически проспала эпизод на 26-й минуте. Захави исполнил навес с левого фланга, а Перец в гордом одиночестве головой переправил мяч в сетку ворот. А едва ли не в следующей атаке он мог оформить дубль, но Турбаевский спас "Зарю".

После второго пропущенного мяча последовал знакомый сценарий. Луганчане снова пошли вперед и организовали несколько возможностей забить. Москера поймал кураж и отбивал все, что летело в направлении ворот израильского гранда, огорчив за очередью Мичина, Антюха, Герреро и снова Антюха.

Но гол снова оформили "желтые дьяволы". Перец записал в свой актив дубль перед перерывом. Третий забитый мяч напомнил второй, ведь хавбек в той же манере подключился к атаке и головой запер навес. Защита "Зари" снова исполнила роль статистов.

Второй тайм, однако, не стал формальностью. Правда, в начале 45-минутки "Маккаби" едва не довел счет до неприличного. Но, к счастью, Захави не сумел докрутить мяч в девятку. Луганчане в ответ даже забили усилиями Мичина – судейская бригада после вмешательства VAR зафиксировала офсайд.

Следующего опасного момента пришлось подождать до 67-й минуты. В этот раз на ударной позиции оказался Волошин, получивший передачу Алефиренко. Но после выстрела метров с 20-ти мяч предательски попал в штангу и отлетел в руки голкиперу.

На 74-й минуте "Заря" все же поймала израильский гранд на ошибке. Молниеносная атака подопечных Кривенцова завершилась комбинацией Горбача и Алефиренко с точным ударом последнего. Фарт Москеры в этом моменте закончился – 1:3.

Тут же луганский коллектив мог развивать успех. Яцык не увидел вариантов для передачи и решил пробить на технику с дистанции – вратарь с большим трудом перевел мяч на угловой. Впоследствии Батагов после стандарта пробил в руки киперу. А в добавленное арбитром время Чурко не забил выстрелом в стиле боевых искусств.

Больше команды не забивали. Как следствие, "Маккаби" обошел "Зарю" в турнирной таблице квартета B. "Желтые дьяволы" набрали 6 очков против четырех пунктов у луганцев. Лидер группы – бельгийский "Гент" (10 баллов).