Встреча Гвардиолы с Клоппом, финал MotoGP и Дерби Италии: анонс выходных в спорте

Громкое противостояние "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в чемпионате Англии, последние в 2024 году этапы Формулы-1 и элиты мотогонки, принципиальная битва туринского "Ювентуса" и миланского "Интера", а также первая встреча Демьена Лилларда с бывшей командой в грядущий уикенд.

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль"

25 ноября, 14:30, Манчестер, "Этихад", телетрансляция на Setanta Sports

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп за последние 5 лет несколько раз порадовали публику изнурительной чемпионскими гонками. Похоже, их команды запланировали нечто похожее и на сезон 2023/24. "Манчестер Сити" в лидерах опережает "Ливерпуль" всего на пункт. Недалеко и другие претенденты на титул, так что каждое набранное очко (лучше – три) на вес золота. Во всех смыслах слова.

Гран-при Абу-Даби

26 ноября, 15:00, Абу-Даби, "Яс-Марина", телетрансляция на Setanta Sports+

Давно лишен чемпионской интриги сезон Формулы-1. Впрочем, остается открытым вопрос уровня доминирования Макса Ферстаппена. Нидерландец будто с той поговорки о футболе и немцах – стартовать первым в гонке может любой, а побеждает пилот "Ред Булла". Трехкратный чемпион мира выиграл 18 гран-при в этом году (из 21-го), а трасса в Абу-Даби согревает воспоминаниями о первом титуле.

Фото: Макс Ферстаппен (справа) приехал в ОАЭ в хорошем настроении (redbullcontentpool.com)

Гран-при Валенсии

26 ноября, 16:00, Честе, Трасса имени Рикардо Тормо, телетрансляция на канале "Первый автомобильный"

Зато до сих пор двое пилотов претендуют на чемпионство в MotoGP. Правда, перед последним этапом маятник качнулся в сторону действующего чемпиона Франческо Баньяи. Гонщик "Дукати" финишировал вторым в Катаре, а вот его конкурент Хорхе Мартин ("Прамак") завершил гонку лишь десятым. Теперь шансы последнего на титул чисто математические. Но в спорте возможно все...

"Ювентус" – "Интер"

26 ноября, 21:45, Турин, "Альянц Стедиум", трансляция на MEGOGO

К равновесию возвращается Серии А. На Скудетто снова дуэт привычных претендентов – "Ювентус" и "Интер". Миланцы выглядят фаворитом, поскольку Симоне Индзаги получил в распоряжение сбалансированный кадровый коллектив. Массимилиано Аллегри в свой второй приход к "бьянконери" делает ставку на организацию. Дерби д'Италия будет тренерской битвой двух поклонников 3-5-2.

Фото: "Нерадзурри" идут в лидерах чемпионата Италии (facebook.com/Inter)

"Милуоки" – "Портленд"

26 ноября, 22:30, Милуоки, "Файсерв Форум", телетрансляция на Setanta Sports

Отечественные ценители "корзиномяча" в приемлемое время воочию смогут увидеть в деле одного из претендентов на титул НБА. "Милуоки" летом усилился Дамианом Лиллардом и пошел к третьему чемпионству в истории. Новичок-плеймейкер впервые встретится с родной командой, которой отдал 11 сезонов. Правда, ушел из "Портленда" американец не без скандала...