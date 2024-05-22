Треблы из Манчестера, жажда скорости в США и Кубок мира Месси: спортивные сериалы к лету

Поклонники спорта в период летних отпусков смогут посвятить время многосерийным лентам о любимых атлетах и командах – "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси и хоккейной легенде Берье Сальминга.

"NASCAR: Полная скорость"

NASCAR: Full Speed, Netflix, документальный, 5 серий

Если для европейцев на протяжении десятилетий самыми популярными автогонками остаются Формула-1, то за океаном – своя атмосфера. Местные фанаты с замиранием сердца следят за перипетиями в NASCAR. Документалка сосредоточилась на финише регулярного сезона и плей-офф 2023 года в Cup Series – высшем дивизионе серии сток-каров. Райан Блейни, Кайл Ларсон, Уильям Байрон и Кристофер Белл полетят к чемпионскому титулу после этапа в Аризоне.

"Вместе: Завоевание требла"

Together: Treble Winners , Netflix, документальный, 6 серий

Мини-сериал станет ретроспективой триумфального сезона 2022/23 английского "Манчестер Сити". "Горожане" под руководством Пепа Гвардиолы в очередной раз выиграли Премьер-лигу и Кубок Англии, но впервые достигли европейской вершины. Победа над миланским "Интером" в финале Лиги чемпионов позволила гранду попасть в элитный клуб команд с тройкой главных трофеев в соревновательном году. А в какой-то момент "Сити" даже вообще светил квадрупл...

"Берье: Путешествие легенды"

Börje – The Journey of a Legend , Viaplay, художественный, 6 серий

Биографическая драма, прежде всего, заинтересует хоккейных болельщиков. Парень с Богом забытого шахтерского городка за Полярным кругом идет к мечте стать профессиональным хоккеистом. В конце концов незаурядный талант и закаленный характер привели Берье Сальминга в Национальную хоккейную лигу. Но это было только начало новой грандиозной истории. Через 17 лет он вернется на родину легендой "Торонто", чтобы стать первым шведом в Зале хоккейной славы.

99

99, Amazon Prime, документальный, 3 серии

Пока шумные соседи из "Этихада" празднуют завоевание очередного титула, "Манчестер Юнайтед" остается предаваться воспоминаниям о подвигах прошлого. Новая документалка вернет зрителя в триумфальный для "красных дьяволов" сезон 1998/99. Команда Алекса Фергюсона оформила требл, когда "Сити" едва вышел в Первый дивизион. Сам легендарный шотландец, Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Рой Кин и другие подопечные делятся теплыми воспоминаниями о тройном триумфе.

"Чемпионат мира Месси: Восхождение легенды"

Messi's World Cup: The Rise of a Legend , Apple TV+, документальный, 4 серии

Мундиаль в Катаре стал пятым для Лионеля Месси. В четырех предыдущих попытках многократный обладатель "Золотого мяча" непременно находился среди проигравших. Тем не менее, тихое лидерство аргентинца на ЧМ-2022 позволило национальной команде прервать серию неудач. Сборная Аргентины третий раз в истории стала чемпионом мира, а Месси оказался рядом с Марадоной в тамошнем футбольном пантеоне. Сам триумфатор от первого лица расскажет о долгом пути к вечной славе.