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Уряд Македонії затвердив текст поправок до Конституції про зміну назви країни

Новини » Політика    02.11.2018 - 16:06
Фото: Зоран Заєв (vlada.mk)
Фото: Зоран Заєв (vlada.mk)

Прем’єр Македонії зазначає, що текст поправок був створений у відповідності до угоди з Грецією та рішення парламенту

У п'ятницю, 2 листопада уряд Македонії затвердив проект поправок до Конституції, якими передбачається зміна назви країни. Про це заявив прем’єр Македонії Зоран Заєв, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт македонського уряду.

Прем’єр зазначає, що текст поправок був створений у відповідності до угоди з Грецією та рішення парламенту, який двома третинами голосів дав згоду на внесення змін до Конституції.

"Експерти і академічна спільнота оцінили пропоновані поправки на предмет відповідності міжнародному праву та стандартам прав людини і, особливо, інтересам Республіки Македонія з її перспективами європейської та євроатлантичної інтеграції. Саме тому проект поправок заслуговує на підтримку всіх депутатів, зокрема, заради інтеграції Македонії в НАТО та ЄС" - заявив Заєв.

Загалом йдеться про чотири поправки. Перша поправка стосується зміни назви країни з "Республіка Македонія" на "Республіка Північна Македонія" у всіх статтях конституції, за винятком статті 36. Інші поправки стосуються поваги суверенітету і територіальної цілісності сусідніх держав, македонської діаспори.

Тепер пакет поправок повинен бути направлений до парламенту Македонії для подальшої імплементації.

Нагадаємо, прокуратура міста Скоп’є розпочала попереднє слідство проти очільника Македонії Джорге Іванова через його відмову підписати закон про мови та договір з Грецією про зміну назви країни.

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