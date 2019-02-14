У Македонії сталася аварія, є загиблі

30 осіб були доставлені в лікарні після інциденту

По меньшей мере 13 человек погибли в среду в Республике Северная Македония в результате ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Как сообщается, 30 человек были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Отмечено, что авария произошла около 19:00, когда автобус, в котором находилось 50 человек, съехал с пути и перевернулся вблизи города Скопье. Причины происшествия выясняются.

Напомним, ранее сообщалось ,что на юге Сербии возле городка Лесковац 16 декабря автобус из Македонии слетел с трассы и перевернулся.

Так, в результате аварии погибли три человека, еще 32 получили травмы разной степени тяжести. Отмечается, что состояние четырех пострадавших тяжелое.

Как писало РБК-Украина, в Швейцарии возле Цюриха пассажирский автобус врезался в стену, в результате чего погиб один человек и еще более 40 пострадали. Авария произошла утром на въезде в Цюрих, по неустановленной причине автобус съехал с дороги и врезался в стену.