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В Сербии автобус слетел с трассы и перевернулся

Новости » Происшествия    16.12.2018 - 13:00
В Сербии автобус слетел с трассы и перевернулся
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате аварии погибли три человека, еще 32 человека пострадали

На юге Сербии возле городка Лесковац сегодня, 16 декабря, автобус из Македонии слетел с трассы и перевернулся. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Инцидент произошел около часа ночи в воскресенье. В результате аварии погибли три человека, еще 32 получили травмы разной степени тяжести. Отмечается, что состояние четырех пострадавших тяжелое.

На этой неделе в Сербии фиксируется ухудшение погодных условий, страну накрыл снежный покро. Движение на дорогах страны затруднено.

Напомним, сегодня в Швейцарии возле Цюриха пассажирский автобус врезался в стену, в результате чего погиб один человек и еще более 40 пострадали. Авария произошла утром на въезде в Цюрих, по неустановленной причине автобус съехал с дороги и врезался в стену. Известно, что он принадлежит компании Flixbus и выполнял рейс из Генуи в Дюссельдорф. 

Во Львовской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли четыре человека.

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