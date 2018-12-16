В Швейцарии автобус врезался в стену, есть погибший и раненые

Фото: ДТП в Швейцарии (kapo.zh.ch)

На данный момент известно о не менее 44 пострадавших в аварии

В Швейцарии возле Цюриха пассажирский автобус врезался в стену, в результате чего погиб один человек и еще более 40 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages Anzeiger.

Сообщается, что авария произошла утром на въезде в Цюрих, по неустановленной причине поезд съехал с дороги и врезался в стену. Известно, что автобус принадлежит компании Flixbus и выполнял рейс из Генуи в Дюссельдорф. По последним данным, в результате аварии погибла женщина, еще 44 человека пострадали. Также сообщается, что среди пострадавших 10 граждан Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли четыре человека.

Позже в полиции уточнили, что авария произошла с участием автобуса "Неоплан", который выполнял международный рейс Днепр - Згожелец (Польша), и легкового автомобиля "Вольво". Все погибшие находились в автомобиле. Кроме того, 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковской области с телесными повреждениями доставили в больницу.