У Македонії сталася аварія, є загиблі

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30 осіб були доставлені в лікарні після інциденту

Щонайменше 13 людей загинули в середу в Республіці Північна Македонія в результаті ДТП за участю автобуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse (AFP).

Як повідомляється, 30 осіб були доставлені в лікарні, деякі з них знаходяться в критичному стані.

Зазначено, що аварія сталася близько 19:00, коли автобус, в якому перебувало 50 осіб, з'їхав з дороги і перекинувся поблизу міста Скоп'є. Причини події з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося ,що на півдні Сербії біля містечка Лесковац 16 грудня автобус з Македонії злетів з траси і перекинувся.

Так, в результаті аварії загинули три людини, ще 32 отримали травми різного ступеня тяжкості. Відзначається, що стан чотирьох потерпілих важкий.

Як повідомляло РБК-Україна, в Швейцарії біля Цюріха пасажирський автобус врізався в стіну, в результаті чого загинула одна людина і ще більше 40 постраждали. Аварія сталася вранці на в'їзді в Цюріх, з невстановленої причини автобус з'їхав з дороги і врізався в стіну.