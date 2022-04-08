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У Макарові виявили тіла 132 людей, яких розстріляли російські окупанти

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Макарів, П'ятниця 08 квітня 2022 21:48
У Макарові виявили тіла 132 людей, яких розстріляли російські окупанти У Макарові виявили тіла 132 людей (t.me.)
Автор: Тетяна Самарук

У Макарові Київської області знайшли тіла 132 загиблих. Повідомляється, що усіх їх розстріляли окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За словами Макарівського селищного голови Вадима Токара, на визволених територіях було видно звірства російських окупантів.

"Ми підняли 132 цивільних мирних мешканців, які були просто розстріляні російськими орками, я їх людьми назвати не можу", - сказав Токар.

Також у селищі знищили майже всю інфраструктуру: лікарню, дитячі садочки та житлові будинки. Окрім того, місцеві мешканці понад місяць провели без світла, води, газу, тепла та зв’язку.

Селищний голова зазначив, що наразі у Макарові розміновують територію.

Раніше ми повідомляли, що українська армія звільнила Макарів та закріпилася у місті.

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