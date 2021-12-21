Махінації на ремонті доріг: ДБР перевіряє посадовців Чернігівської міськради

Державне бюро розслідувань перевіряє посадовців Чернігівської міськради на причетність до привласнення держкоштів. Мова йде про розкрадання грошей під час ремонту доріг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
За інформацією правоохоронців, "схема" була організована спільно з працівниками управління житлово-комунального господарства та низки приватних структур.
Вказано, що ДБР Києва вже провело обшуки у комерційних структурах, які афілійовані з головою Чернігівської міськради. За даними слідства, їх діяльність координувалась з одного офісного центру.
Так, правоохоронці під час обшуків вилучили:
Наразі проходять експертизи для встановлення якості виконаних робіт.
Відомо, що у 2021 році Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради провело 4 тендери на проведення ремонту доріг на суму понад 350 мільйонів гривень.
Втім, під час закупівель посадовці умисно створювали неконкурентні умови, за результатами яких переможцем ставала "визначена компанія".
Після чого "компанія-переможець" замовляла неякісний асфальт на двох місцевих заводах, пов’язаних з керівництвом Чернігівської міськради, за штучно завищеними цінами. Це призвело до проведення неякісного ремонту і бюджетних втрат.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років. Досудове розслідування триває.
Фото: посадовців Чернігівської міськради перевіряють на причетність до махінацій (dbr.gov.ua)