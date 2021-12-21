Махинации на ремонте дорог: ГБР проверяет чиновников Черниговского горсовета

Государственное бюро расследований проверяет должностных лиц Черниговского горсовета на причастность к присвоению госсредств. Речь идет о хищении денег во время ремонта дорог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По информации правоохранителей, "схема" была организована совместно с работниками управления жилищно-коммунального хозяйства и ряда частных структур.
Указано, что ГБР Киева уже провело обыски в коммерческих структурах, которые аффилированы с председателем Черниговского горсовета. По данным следствия, их деятельность координировалась из одного офисного центра.
Так, правоохранители во время обысков изъяли:
Сейчас проходят экспертизы для установления качества выполненных работ.
Известно, что в 2021 году Управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского горсовета провело 4 тендера на проведение ремонта дорог на сумму более 350 миллионов гривен.
Так, во время закупок чиновники умышленно создавали неконкурентные условия, по результатам которых победителем становилась "определенная компания".
После чего "компания-победитель" заказывала некачественный асфальт на двух местных заводах, связанных с руководством Черниговского горсовета, по искусственно завышенным ценам. Это привело к проведению некачественного ремонта и бюджетных потерь.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.
Фото: чиновников Черниговского горсовета проверяют на причастность к махинациям (dbr.gov.ua)