Магучих снова на пьедестале: украинка в пятый раз подряд получила медаль в финале Бриллиантовой лиги

Как украинки вышли в финал

В финал Бриллиантовой лиги украинки квалифицировались благодаря результатам сезона: Магучих с третьим местом в рейтинге (35 очков), а Левченко - с шестым (18 очков).

Для Ярославы это был пятый подряд финал, где она ранее получала "серебро" (2021) и трижды подряд побеждала в 2022-2024 годах.

Левченко же шестой раз в карьере пробилась в финал Бриллиантовой лиги, имея в своем активе три "серебра" подряд (2017-2019).

Ход соревнований в Цюрихе

Соревнования начались с высоты 1.80 м, которую первой преодолевала Левченко. На высоте 1.94 м в сектор вышла Магучих, преодолев планку с первой попытки.

На высоте 1.97 м без ошибок выступили сразу три спортсменки - Левченко, Магучих и австралийка Никола Олислагерс.

Ключевым этапом стала высота 2.00 м. Британка Морган Лейк преодолела ее с первой попытки, установив национальный рекорд.

С первого раза планка покорилась и Магучих и Олислагерс, тогда как Левченко преодолела ее со второй попытки - это стало ее лучшим результатом за пять лет.

Высота 2.02 м определила призеров. Левченко и Лейк прекратили борьбу, британка получила "бронзу" благодаря меньшему количеству попыток.

Магучих преодолела 2.02 м, однако не смогла взять 2.06 м. Зато Олислагерс с первой попытки установила личный рекорд - 2.04 м.

Результаты финала Бриллиантовой лиги-2025 (женщины, прыжки в высоту)