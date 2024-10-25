Магучих только сейчас официально стала рекордсменкой: почему так долго медлила World Athletics

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт World Athletics .

Украинка установила новое мировое достижение в женских прыжках в высоту еще 7 июля на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Она преодолела 2.10 метра уже с первой попытки. Предыдущий рекорд держался с 1987 года, когда Стефка Костадинова из Болгарии прыгнула на 2.09 метра.

Почему же Международная федерация медлила почти четыре месяца? Дело в обязательном в таких случаях регламенте. World Athletics нужно было ратифицировать новый мировой рекордс соблюдением всех правил. Проверить его на соответствие всем критериям, в частности, дождаться результата допинг-контроля, провести другие надлежащие технологические и документальные проверки.

И только когда все это было сделано, 24 октября Магучих официально объявили действующей обладательницей мирового рекорда. Хотя во всех справочниках и документах дата его "рождения" не изменится, там будет значиться день, когда достижение было установлено фактически – 7 июля 2024 года.

Могучих сейчас – единственная украинка в легкой атлетике, которой принадлежит действующий мировой рекорд. В последний раз среди наших спортсменок это звание удерживала Наталья Добрынская в женском пятиборье. Ее достижение, установленное в 2012 году, в 2023-м превзошла бельгийка Нафиссата Тиам.

Магучих в сезоне-2024

В 2024 году украинская легкоатлетка отметилась не только установлением мирового рекорда. В Париже она получила дебютное "золото" Олимпийских игр, показав результат 2.00 метра.

Также она в третий раз подряд триумфовала в самой престижной мировой серии - Бриллиантовой лиге. World Athletics по итогам сезона номинировала Магучих на звание лучшей легкоатлетки 2024 года.