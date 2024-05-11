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Магнитные бури вывели из строя спутники Starlink Маска

Фото: магнитные бури вывели из строя Starlink (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на субботу Земля пострадала от крупнейшей геомагнитной бури за два десятилетия. Как оказалось, солнечная активность повлияла даже на спутники Starlink, которыми владеет американский миллиардер Илон Маск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

 

Напомним, ранее РБК-Украина объясняла, связаны ли магнитные бури с головной болью и как от этого уберечься, подробнее можно узнать в материале.

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StarlinkМагнитная буря