Магнитные бури вывели из строя спутники Starlink Маска

В ночь на субботу Земля пострадала от крупнейшей геомагнитной бури за два десятилетия. Как оказалось, солнечная активность повлияла даже на спутники Starlink, которыми владеет американский миллиардер Илон Маск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Напомним, ранее РБК-Украина объясняла, связаны ли магнитные бури с головной болью и как от этого уберечься, подробнее можно узнать в материале.
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