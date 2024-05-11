Магнітні бурі вивели з ладу супутники Starlink Маска

В ніч на суботу Земля постраждала від найбільшої геомагнітної бурі за два десятиліття. Як виявилось, сонячна активність вплинула навіть на супутники Starlink, якими володіє американський мільярдер Ілон Маск.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зауважимо, що Starlink володіє приблизно 60% із приблизно 7500 супутників, що обертаються навколо Землі, і є домінуючим гравцем у супутниковому Інтернеті.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, чи пов'язані магнітні бурі з головним болем, та як від цього уберегтись, детальніше можна дізнатись в матеріалі.
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