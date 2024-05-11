Магнітні бурі вивели з ладу супутники Starlink Маска

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, чи пов'язані магнітні бурі з головним болем, та як від цього уберегтись, детальніше можна дізнатись в матеріалі.

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